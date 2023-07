“Disturbo della quiete pubblica e sicurezza”, esposto al prefetto dei residenti di Banditella

L'esposto è stato firmato da un centinaio di famiglie di via Carlo Puini, via Diego Angioletti e piazza Li Gobbi: "Dalle 22 fino alle 2 il solito copione: urla e schiamazzi, cori da stadio, musica, partite a pallone, corse e impennate di motorini. La nostra vita è stata stravolta. Chiediamo che vengano adottati opportuni provvedimenti"

Esposto al prefetto dei residenti di via Carlo Puini, via Diego Angioletti e piazza Li Gobbi a Banditella per “segnalare il disturbo della quiete pubblica e il costante pericolo che corrono i ragazzi sia per le corse lungo il parcheggio di largo Christian Bartoli sia (insieme agli altri utenti della strada) per la percorrenza contromano e a forte velocità delle vie adiacenti al parcheggio”. L’esposto è stato firmato da un centinaio di famiglie. “Da un paio di mesi, dalle 22 fino almeno alle due di notte ed oltre, tutti i giorni, va in scena il solito copione – spiegano gli abitanti – urla e schiamazzi, cori da stadio, musica ad altissimo volume, partite a pallone, corse e impennate di motorini, smarmittati e rumorosi, nel parcheggio, danni ai cartelli stradali, muri delle abitazioni delle strade confinanti trasformate in bagni improvvisati. Tutto ampliato dal consumo di alcol. Al mattino un tappeto di bottiglie, molte rotte e alcune gettate nei giardini e nei cortili delle case. È chiaro che la vita dei residenti nelle strade adiacenti al parcheggio è stata stravolta: impossibilità di riposarsi, di accedere senza intralci e pericoli a casa, danni alle proprietà. Chiediamo quindi al prefetto di adottare con urgenza i provvedimenti opportuni per la risoluzione delle problematiche. Siamo consapevoli che, specialmente nei mesi estivi, i giovani passino le serate in compagnia all’aperto e non avremmo niente da lamentare se ciò avvenisse nel rispetto delle persone che abitano nel quartiere e di ciò che gli circonda anziché con una movida selvaggia”.

Condividi: