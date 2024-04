Divieto di accesso al porticciolo del Sonnino

Il “moletto” del Sonnino è stato fortemente danneggiato dalle mareggiate. Il provvedimento è stato preso in via cautelativa, per motivi di tutela della pubblica incolumità, e rimarrà in vigore fino a quando il manufatto non sarà riportato in sicurezza

Con ordinanza del Dirigente della Protezione civile comunale, è stato interdetto il transito, la sosta e la permanenza a persone, cose, animali ed a mezzi non autorizzati, nell’area demaniale marittima “Porticciolo del Sonnino”.

Si tratta (vedi planimetria) del “moletto” del Sonnino, fortemente danneggiato dalle mareggiate. Il provvedimento è stato preso in via cautelativa, per motivi di tutela della pubblica incolumità, e rimarrà in vigore fino a quando il manufatto non sarà riportato in sicurezza.

Il Porticciolo del Sonnino è pertinenza del Demanio Marittimo.

All’accesso dell’area interdetta la Protezione civile ha disposto il posizionamento di un cartello con affissa copia dell’ordinanza e un qrcode con il link all’ordinanza stessa, pubblicata sul sito del Comune.

