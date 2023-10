Domani 20 ottobre scuole aperte, l’allerta prosegue gialla

La criticità per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prosegue in codice giallo, anche per mareggiate, fino alla mezzanotte di venerdì 20 ottobre

Cessata l’allerta arancione. La Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso a causa della perturbazione in corso. Per quanto riguarda Livorno, cessata l’allerta arancione, la criticità per possibili forti temporali con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore prosegue in codice giallo fino alla mezzanotte di giovedì 19 ottobre. Codice giallo per possibili temporali con rischio idrogeologico/idraulico anche venerdì 20 ottobre dalle ore 12 fino a mezzanotte (valido anche per Gorgona). Emanato inoltre un codice giallo per mareggiate che venerdì 20 ottobre riguarderà Livorno e Gorgona dalle ore 15 fino a mezzanotte. Limitatamente all’isola di Gorgona, anche codice giallo per rischio di forti raffiche di vento dalle ore 8 alle ore 18 di venerdì 20 ottobre.

