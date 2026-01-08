Domani allerta arancione per rischio mareggiate, scuole aperte

Non sono previste sospensioni delle attività didattiche, né chiusure dei parchi e dei cimiteri (salvo inattesi peggioramenti) e al momento l'allerta arancione è in vigore da mezzogiorno a mezzanotte di domani 9 gennaio. Viale Italia all’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri a rischio chiusura

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato un’allerta arancione per rischio mareggiate lungo le coste centro-settentrionali della Toscana comprese quelle di Livorno, di Gorgona e delle isole dell’Arcipelago. Sarà in vigore venerdì 9 gennaio dalle ore 12 fino a mezzanotte. L’allerta arancione sarà preceduta dal codice giallo, sempre per rischio mareggiate, in vigore dalla mezzanotte (ore 23.59) di giovedì 8 gennaio fino alle ore 12 di venerdì 9 gennaio con codice giallo per rischio vento dalla mezzanotte di giovedì 8 gennaio fino alla mezzanotte di venerdì 9 gennaio. I venti saranno di ponente-libeccio (ovest sud-ovest), con raffiche fino a 80-100 km/h. Mari da agitati a molto agitati durante l’allerta arancione, possibilità di locali temporali. L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante le criticità. Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata. Vista la tipologia di rischio annunciato, scrive in una nota il Comune, non sono previste sospensioni delle attività didattiche, né chiusure dei parchi e dei cimiteri salvo inattesi peggioramenti.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©