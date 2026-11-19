Domani scuole aperte, allerta arancione per vento e mareggiate

A Livorno, in concomitanza con l’allerta arancione per rischio vento (al momento prevista dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 12 di domani, venerdì 20 novembre) e fino al perdurare di essa, saranno chiusi al pubblico i parchi pubblici, i cimiteri, il canile comunale, il Campo sportivo scolastico “Renato Martelli”

Con il bollettino delle ore 13.01 di oggi, la Protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità sulla Toscana. Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è stato declassato a verde il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, inizialmente previsto fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 19 novembre. Confermato il codice giallo per rischio vento e mareggiate in corso fino alla mezzanotte (ore 23.59) di oggi, giovedì 19 novembre. Successivamente sarà allerta arancione, sempre per rischio vento e rischio mareggiate. L’allerta arancione per rischio mareggiate sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, venerdì 20 novembre, mentre l’allerta arancione per rischio vento sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 12 di domani, venerdì 20 novembre, dopodiché si passerà a codice giallo, sempre per rischio vento, fino alla mezzanotte di domani, venerdì 20 novembre.

Oggi (giovedì) forti venti di libeccio (da sud-ovest) fino a 70-100 km/h, domani (venerdì) forti venti di ponente e libeccio con raffiche temporaneamente superiori ai 100 km/h sulla costa centrale e sulle isole. Mare molto agitato, possibilità di piogge deboli con cumulati medi non significativi.

A Livorno, in concomitanza con l’allerta arancione per rischio vento (al momento prevista dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 12 di domani, venerdì 20 novembre) e fino al perdurare di essa, saranno chiusi al pubblico i parchi pubblici, i cimiteri, il canile comunale, il Campo sportivo scolastico “Renato Martelli”. Lo stabilisce l’ordinanza del Sindaco n. 399 del 19/11/2026.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata. https://www.cfr.toscana.it/

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE – In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forte vento

fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti;

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

balneazione vietata;

mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale;

Come comportarsi in caso di forti piogge

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

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