Domani allerta arancione, probabile sospensione delle lezioni ma manca l’ufficialità

Potrebbe essere confermato il provvedimento di sospensione dell'attività didattica come accaduto il 3 ottobre (Livorno in A6). Ma, lo sottolineiamo, manca ancora l'ufficialità da parte del Comune

Diramata allerta arancione per tutta la giornata di martedì 8 ottobre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti. Probabile quindi per domani, come accaduto il 3 ottobre, la sospensione delle attività didattiche e educative in ogni scuola di ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati. Manca ancora l’ufficialità, lo sottolineiamo. Inoltre, in concomitanza con l’allerta arancione, potrebbe essere disposta la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei musei comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e del canile comunale.

