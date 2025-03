Allerta arancione, venerdì 14 marzo sospese le attività didattiche

immagine tratta dal sito https://www.regione.toscana.it/allertameteo

Allerta arancione dalle ore 8.00 alle 23.59 per rischio temporali forti, rischio idraulico del reticolo principale e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore

Il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale, come si legge nella sezione “allerta meteo” sul sito della Regione Toscana, ha emesso per domani 14 marzo dalle ore 8.00 alle 23.59 un’allerta arancione per rischio temporali forti, rischio idraulico del reticolo principale e rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. L’allerta coinvolge anche la zona A6 (Livorno) e come accade in questi casi il Comune di Livorno segue il protocollo che prevede, fino al perdurare dell’allerta arancione, la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado e dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; la chiusura dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri e la chiusura al pubblico del canile comunale. Sono previste precipitazioni diffuse e localmente persistenti, anche temporalesche, con raffiche di vento fino a 60-70 km/h e mari molto mossi. Per motivi precauzionali sarà chiuso il tratto di via Aiaccia che attraversa la cassa d’espansione del torrente Ugione. Rimarrà percorribile il tratto di via Aiaccia che va dall’incrocio con via delle Sorgenti fino al ponte sull’Ugione. La Protezione civile raccomanda particolare prudenza agli abitanti della zona e di prestare attenzione all’evolversi della situazione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

