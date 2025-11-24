Domani ingresso a scuola posticipato alle 10.00

Allerta arancione per rischio idrogeologico dalle ore 17 di oggi 24 novembre fino alle ore 9 di domani martedì 25 novembre. In tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, l’attività didattica ed educativa avrà inizio alle ore 10 (prima lezione ore 10)

Diramata dalla sala operativa regionale un’allerta arancione per rischio idrogeologico dalle ore 17 di oggi 24 novembre fino alle ore 9 di martedì 25 novembre. In tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della città, domani 25 novembre l’attività didattica ed educativa avrà inizio alle ore 10. Inoltre, per tutta la durata dell’allerta arancione è prevista la chiusura al pubblico dei parchi pubblici, dei cimiteri, del canile comunale, dei centri ludotecari comunali, dei centri diurni e la sospensione delle attività didattiche ed educative di tutte le scuole e dei servizi educativo scolastici fino alle ore 9 di martedì 25 novembre.

Passata l’allerta arancione, dalle ore 9 fino alle ore 14 di martedì 25 novembre si tornerà in codice giallo sempre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Sono attesi cumulati massimi elevati (fino a 70-80 mm), forti venti di libeccio e ponente con raffiche fino a 60-70 km/h e mari molto mossi o temporaneamente agitati. L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti e di adottare tutti i comportamenti corretti per il rischio annunciato, in particolare in prossimità dei corsi d’acqua, e di prestare attenzione all’evolversi della situazione.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

– evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

– la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

– prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

– evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

– porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

