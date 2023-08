Un tratto della spiaggia dei Tre Ponti interdetto per la rimozione di un vecchio palo

L'area della spiaggia attrezzata dei Tre Ponti interessata dall'intervento

Per ragioni di sicurezza sarà interdetto ai frequentatori per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (indicativamente dalle ore 6 fino a mezzogiorno)

I tecnici del Comune di Livorno hanno programmato per martedì 22 agosto la rimozione di un palo metallico deteriorato e inutilizzato (un tempo serviva a sostenere l’illuminazione) presso la spiaggia dei Tre Ponti. Le operazioni comporteranno la presenza di mezzi meccanici sull’arenile che pertanto, anche per ragioni di sicurezza, sarà interdetto ai frequentatori per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dell’intervento (indicativamente dalle ore 6 fino a mezzogiorno).

