Domenica 11 giugno la 29ª edizione del torneo Sara Mazzi

L'evento sportivo, a scopo benefico, si disputerà domenica 11 giugno dalle 9 alle 12,30 al campo sportivo Magnozzi (Sorgenti), in collaborazione con 11 associazione calcistiche cittadine. Sponsor e sostenitori del torneo sono Avis comunale Livorno e Svs pubblica Assistenza

E’ giunto alla ventinovesima edizione il Torneo Sara Mazzi, patrocinato dal Comune di Livorno, organizzato dall’associazione culturale Sara Mazzi e dedicato alla prima bambina donatrice di organi a Livorno. Sponsor e sostenitori del torneo sono Avis comunale Livorno e Svs pubblica Assistenza. L’evento sportivo, a scopo benefico, si disputerà domenica 11 giugno dalle 9 alle 12,30 al campo sportivo Magnozzi (Sorgenti), in collaborazione con 11 associazione calcistiche cittadine. Parteciperanno i bambini nati nel 2015, 2016 e 2017, gli Amici di Sara Mazzi, la Nuova Arlecchino e Triglia Livorno Calcio. L’ingresso sarà libero, ma si può lasciare un’offerta e il ricavato sarà devoluto ad Avis Comunale Livorno. L’esibizione della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno darà inizio al torneo. In rappresentanza del Comune di Livorno sarà presente l’assessore al Sociale Andrea Raspanti. Il torneo è stato presentato il 7 giugno in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dei genitori di Sara Mazzi, di rappresentanti dell’Avis e del mondo del calcio cittadino.

Condividi: