Domenica 18 e Vigilia gratis bus urbani e Funicolare di Montenero

Una promozione offerta dal Comune di Livorno per venire incontro ai cittadini che vogliono godersi il centro durante le festività natalizie sia per fare acquisti che per partecipare ai tanti eventi organizzati in città per grandi e piccini, senza lo stress della ricerca del parcheggio

Anche domenica 18 e sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, tutte le corse degli autobus urbani di Autolinee Toscane e della Funicolare di Montenero saranno gratuite.

Una promozione offerta dal Comune di Livorno per venire incontro ai cittadini che vogliono godersi il centro durante le festività natalizie sia per fare acquisti che per partecipare ai tanti eventi organizzati in città per grandi e piccini, senza lo stress della ricerca del parcheggio.

E fino al 24 dicembre sarà gratuito, tutti i giorni, il noleggio delle bici del servizio di car sharing cittadino di Tirrenica Mobilità, grazie a una promozione offerta dalla società che gestisce il sistema dei parcheggi urbani.

Sono tante le occasioni, dunque, per recarsi in centro a fare compere in bus o in bici, evitando le file e contribuendo alla riduzione delle emissioni nocive.

Condividi: