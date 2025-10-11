Domenica aprono Villa Maurogordato e Villa Rodocanacchi
Domani 12 ottobre alle 15.30 apertura straordinaria del parco di Villa Maurogordato e Villa Rodocanacchi. “Visto lo splendido tempo che ci attende abbiamo deciso di aprire in contemporanea” annuncia il presidente di Reset Giuseppe Pera. La visita guidata è in programma alle 15.30. Dalle 15 alle 18 sarà inoltre possibile partecipare ad una degustazione dell’olio di Villa Maurogordato in abbinamento ad una degustazione di vini di Bolgheri e della Val di Cornia.
