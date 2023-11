Domenica centri di raccolta aperti e lo Sgomberatutto a Magrignano

Dalle 7.30 per tutto il giorno lo Sgomberatutto Aamps sarà in via Merli a Magrignano per consentire alle persone che hanno avuto allagamenti e danni nelle cantine di lasciare le cose danneggiate. Inoltre i Centri di Raccolta saranno eccezionalmente aperti anche la domenica

Sabato 4 novembre dalle 7.30 per tutto il giorno lo Sgomberatutto Aamps sarà in via Merli a Magrignano (anzichè a San Jacopo) per consentire alle persone che hanno avuto allagamenti e danni nelle cantine di lasciare le cose danneggiate. In più ci saranno nel quartiere le squadre di Pronto intervento e spazzamento Aamps per la rimozione dei detriti. Inoltre oltre al centro di raccolta nord, quello del Picchianti, che eccezionalmente resterà aperto anche di domenica 5 novembre dalle ore 8.00 alle 18.00, sarà aperto anche il centro di raccolta di via Cattaneo dalle 10 alle 16.00 sempre di domenica. Contatto telefonico per l’emergenza meteo: 0586824000.

