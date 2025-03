Domenica due iniziative per valorizzare il Giardino dei Tulipani

In programma una pedalata con partenza da Villa Fabbricotti e due laboratori di pittura gratuiti

Due iniziative domenica 30 marzo per valorizzare il Giardino dei Tulipani “Wander and Pick” di piazza San Jacopo (l’area verde di fronte alla Baracchina Bianca, conosciuta anche come piazza Brin).

Alle ore 9 partirà da Villa Fabbricotti (piazza Aldo Moro) una pedalata organizzata dal Comune di Livorno nell’ambito delle Domeniche in Bici, che arriverà proprio a piazza San Jacopo. Il percorso è adatto anche a famiglie con bambini. Da Villa Fabbricotti i partecipanti si dirigeranno verso il semaforo con viale Mameli, da lì in piazza Matteotti, poi via Roma fino all’intersezione con via dell’Ambrogiana, via Beppe Orlandi, via Sant’Jacopo in Acquaviva fino a piazza Sant’Jacopo. Per il tempo strettamente necessario al passaggio della pedalata, lungo le strade interessate dal percorso sarà disposto il divieto di transito, disciplinato da agenti della Polizia Municipale.

Sempre domenica 30 marzo, in piazza San Jacopo, presso il Giardino dei Tulipani, l’associazione culturale ArtLab, con il patrocinio del Comune di Livorno, organizza due laboratori di pittura, per creare il connubio ideale tra bellezza e desiderio di fare arte. I laboratori, tenuti dalle artiste Sheila Cantone e Chiara Morelli, saranno gratuiti e aperti a tutti.

Il primo laboratorio, “All’ombra dei tulipani”, inizierà alle ore 10.30 e sarà dedicato ai bambini, i quali sfruttando l’ombra diretta del fiore realizzeranno un disegno che sarà completato colorandolo con differenti tecniche.

Alle ore 15.00 il laboratorio “Cartolina di un pomeriggio” sarà dedicato agli adulti, che attraverso l’osservazione diretta dei tulipani realizzeranno piccole cartoline ricordo con la tecnica dell’acquarello.

Art Lab Associazione culturale promuove l’arte attraverso laboratori, corsi di disegno, pittura e fumetto per bambini e adulti con la direzione artistica della pittrice Sheila Cantone: ha sede in piazza Modigliani, di fronte agli storici Bagni Pancaldi e di fianco al prestigioso Hotel Palazzo ed è attiva a Livorno da dieci anni nell’ambito culturale ed artistico.

Il progetto “Wander and pick Livorno 2025” è nato dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’associazione “Le Tribù della Terra – PACME Ong”. Nel novembre scorso sono stati messi a dimora, secondo un preciso progetto paesaggistico e artistico, 50mila bulbi di tulipani di specie rare diverse. Adesso è giunto il momento della fioritura, con l’invito alla cittadinanza a venire a raccogliere i tulipani. Tra l’altro tagliare questi fiori serve a mantenere in salute i bulbi e ottenere un’ottima fioritura anche l’anno successivo.

