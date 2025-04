Domenica il Livorno Rugby gioca i playoff al Montano: “Dé sì, ci vado”

Immagini tratte dal video realizzato da Claudio Volpi

"Questo è il momento, questa è Livorno" è il titolo del video al quale hanno partecipato tra gli altri, oltre al capitano dei biancoverdi Gragnani, il sindaco Salvetti, Toto Barbato, Enrico Nigiotti e il cuoco Simone "Il bocca" De Vanni per ricordare il grande appuntamento sportivo di domenica. L'autore Claudio Volpi: "Il video un mix di spontaneità, genuinità e spirito della nostra Livorno che ben si riflette nei giocatori biancoverdi"

Dopo la diciassettesima vittoria di domenica 27 aprile, per la capolista Unicusano Livorno Rugby è tempo di playoff. E per fare in modo che domenica 4 maggio alle ore 15.30 al Montano di via dei Pensieri ci sia il pubblico delle grandi occasioni ad assistere alla gara valida per i quarti di finale contro il Verona, la società ha realizzato un video dal titolo “Questo è il momento, questa è Livorno” che sta diventando virale. Al video hanno partecipato tra gli altri, oltre al capitano dei biancoverdi Giacomo Gragnani, il sindaco Salvetti, Toto Barbato, Enrico Nigiotti e il cuoco Simone “Il bocca” De Vanni per ricordare, appunto, il grande appuntamento sportivo di domenica. Apre il video Toto: “Oh domenica gioano i bimbi”. Al motto di “Dé, sì” rispondono, a seguire, tutti i protagonisti intervistati. L’idea del video è nata da Claudio Volpi, il social media manager del Livorno Rugby. “La società – spiega Volpi, che ringraziamo per la disponibilità – tramite Francesca Lusini membro del consiglio direttivo, responsabile sviluppo club e comunicazione e Daniele Aspromonti, responsabile settore propaganda e responsabile comunicazione, insieme ai ragazzi mi avevano chiesto di portare il popolo livornese al campo Montano in occasione di questo difficile match e allora mi son rimboccato le maniche e son riuscito a contattare alcuni figure conosciute nel panorama labronico e mettere in scena questo video che è un mix di spontaneità, genuinità e spirito della nostra Livorno che ben si riflette nei giocatori biancoverdi made in Livorno”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©