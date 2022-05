Domenica torna Via Grande in Festa: 80 bancarelle in centro

La principale arteria del centro cittadino ospiterà 80 stand del settore non alimentare, con operatori commerciali provenienti da tutta la regione. Le modifiche alla viabilità

Domenica 8 maggio torna “Via Grande in Festa”, tradizionale manifestazione commerciale organizzata da Fiva Confcommercio Livorno. La principale arteria del centro cittadino ospiterà 80 stand del settore non alimentare, con operatori commerciali provenienti da tutta la regione. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’iniziativa sono previste modifiche alla viabilità e alla circolazione dei mezzi pubblici.

Dalle 6 alle ore 23 di domenica 8 maggio sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Grande da piazza della Repubblica fino all’intersezione con via delle Commedie/via Tellini. Sarà lasciata un’apposita corsia di scorrimento larga metri 3,5 per il transito dei mezzi di soccorso.

Divieto di transito anche in via Cogorano, tra la rotatoria di via S. Giovanni/piazza del Municipio e via Grande, ad eccezione dei mezzi pubblici diretti/provenienti da via Cairoli. In via Cogorano potranno transitare anche i mezzi dei residenti lettera “E”, fino a via Fiume.

I mezzi pubblici che abitualmente percorrono via Grande transiteranno invece da viale Avvalorati e da via Galilei, secondo il senso di marcia vigente in queste vie.

Saranno di conseguenza istituite fermate bus temporanee (anche per i bus turistici autorizzati per via del Porticciolo) con relativa istituzione del divieto di sosta in piazza del Pamiglione (in direzione sud) lato Darsena e in direzione nord lato Palazzo dei Portuali; in via del Porticciolo nei pressi del civico 8; in viale Avvalorati (lato Fosso), con divieto di sosta a cavallo dell’intersezione con via del Pantalone per metri 35; in via Carraia, con divieto di sosta per metri 35 a cavallo del fronte civico 6 (lato civici dispari).

Inoltre in via III Novembre sarà in vigore il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra via Grande e via San Sebastiano, e il divieto di sosta lato civici pari per metri 15 dall’intersezione con via Grande in direzione di via San Sebastiano (lato civici pari).