Domenica una messa per il centenario della nascita di don Nesi

Il centenario della nascita di don Nesi verrà ricordato a Livorno domenica 16 luglio, alle 10.30, con la Santa Messa in Memoria celebrata da don Matteo Gioia nella Chiesa di Nostra Signora di Fatima, da lui edificata, parrocchia del quartiere Corea dove don Nesi esercitò il suo Apostolato. Gli amici e ex allievi di don Nesi, e la cittadinanza tutta, sono invitati a partecipare a rendere omaggio con la loro presenza. Il gruppo Amici e Allievi di don Alfredo Nesi ha organizzato inoltre un incontro all’Abbazia di Vallombrosa lunedì 17 luglio nel giorno del Centenario della nascita di don Alfredo Nesi che esercitò il suo Apostolato di Sacerdote Educatore Missionario, con l’Opera Madonnina del Grappa, dal 1947 a Rifredi, dal 1962 al 1982 a Livorno e dal 1982 al 2003 nelle favelas di Fortaleza in Brasile. Ci sarà alle 10 la Santa Messa in memoria per il Centenario della nascita sia di don Alfredo Nesi che di don Lorenzo Milani che furono compagni di banco in Seminario a Firenze. La Messa sarà concelebrata da don Riccardo Moretti e dal Monaco don Andrea Benedetto Ferri. Alle ore 11, nella Sala del Capitolo dell’Abbazia, seguirà un incontro sulla figura e l’opera di don Alfredo Nesi cui parteciperanno il sindaco di Reggello, la sindaca di Lastra a Signa, comune dove don Nesi è nato, e per il sindaco di Livorno l’assessore Andrea Raspanti con i rispettivi Gonfaloni. Sono stati invitati il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il vescovo di Fiesole, il vescovo di Livorno. il Comandante del Corpo Forestale dello Stato di Vallombrosa. Interverranno , Francesco Gazzetti, il segretario Questore della Regione Toscana, ex Allievi di don Nesi, Carlo Chionne, Giovanni De Peppo e esponenti di Associazioni a lui ispirate, la Fondazione Nesi e l’Associazione Nesi/Corea. Sarà presente una numerosa delegazione ufficiale giunta dal Brasile per questa ricorrenza.

Condividi: