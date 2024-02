Dominik e la dedica romantica alla Terrazza

Dominik, che ringraziamo per la disponibilità

Livornese, 23 anni, insegnante di pianoforte: "Inizialmente è nata come dedica alla mia compagna. Poi ho pensato di aggiungere i nonni e tutte le persone del cuore rendendolo un messaggio pubblico nel quale chiunque può ritrovarsi"

Dominik, livornese, insegnante di pianoforte, è l’ideatore della installazione “Mi manchi” alla Terrazza Mascagni alla quale QuiLivorno.it nei giorni scorsi ha dedicato un post social che su Fb ha ottenuto 1k di mi piace. “Inizialmente – spiega il 23enne che ringraziamo per la disponibilità – è nata come dedica rivolta alla mia compagna. Poi ho pensato che avrei potuto e dovuto “allargare” il messaggio a tutti e così in un secondo momento ho aggiunto i nonni e tutte le persone del cuore rendendola una dedica nella quale chiunque può ritrovarsi. Perché la Terrazza? Rappresenta parecchio la coppia ed è qui, in particolar modo, che la mia compagna ed io sbocciamo”.

