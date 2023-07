Dona la spesa per gli animali, raccolte quasi 6 tonnellate

I risultati della raccolta di beneficenza del 15 luglio in 31 supermercati Coop-Unicoop Tirreno. Ora i prodotti saranno distribuiti nei centri che si occupano di curare e recuperare gli animali

Sfiorano i 6.000 kg i prodotti raccolti in occasione della colletta “Dona la spesa per gli animali” che si è tenuta il 15 luglio in 31 supermercati Coop-Unicoop Tirreno in Toscana, Lazio e Umbria coinvolgendo i comitati soci, i dipendenti dei negozi e 27 associazioni di volontariato locali. Croccantini, scatolette, lettiere, mangimi vari per cani, gatti, conigli, uccelli saranno ora distribuiti in decine di centri che si occupano di curare e recuperare gli animali nelle località dove è presente la Cooperativa.

