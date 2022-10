(1) Allegati (1) I DATI NEL DETTAGLIO

Dona la spesa, raccolte 44 tonnellate di cibo e non solo

Sono circa 44 le tonnellate di cibo e prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa raccolte sabato 15 ottobre in 90 supermercati Unicoop Tirreno (4 negozi organizzeranno la colletta nei prossimi giorni e si stima che contribuiranno con almeno 2 tonnellate di prodotti in totale) in Toscana, Lazio e Umbria, grazie a “Dona la spesa”, la colletta che per il 16° anno consecutivo ha coinvolto oltre mille soci e dipendenti Coop e 150 tra onlus e associazioni territoriali. Uno spiegamento di forze in cui i supermercati e i soci Coop fanno da collante tra le richieste di aiuto e le realtà di volontariato attive nelle comunità in cui la Cooperativa è presente, dal paesino toscano alla metropoli di Roma. I prodotti sono stati consegnati alle associazioni che, a loro volta, li distribuiranno alle persone e li useranno nelle mense, le case famiglia e gli empori della solidarietà da loro gestiti.

