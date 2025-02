Donato dai figli ad Unicoop un defibrillatore in memoria del dipendente Bongini

Foto inviate nel comunicato stampa

Il defibrillatore e la targa sono stati posizionati nella sede di Unicoop Tirreno a Vignale Riotorto durante una cerimonia a cui hanno partecipato i dipendenti della Cooperativa, la presidente Simonetta Radi e il vice presidente Massimo Favilli

Un gesto di amore e un messaggio di altruismo che commuovono e sciolgono le persone in un abbraccio collettivo. Alberto e Pietro Bongini, fratelli gemelli di 24 anni residenti a Venturina, hanno deciso di utilizzare i soldi raccolti dai colleghi di loro padre, Luca Bongini, per acquistare un defibrillatore che stamattina è stato installato nella sede di Unicoop Tirreno a Vignale Riotorto (Piombino) assieme a una targa in memoria di Luca. Luca Bongini, dipendente Coop venuto a mancare improvvisamente all’età di 62 anni il 27 agosto scorso, ha lasciato un grande vuoto tra i colleghi di una vita che erano diventanti anche amici. Una persona molto conosciuta, Luca, stimata nel mondo Coop e tra le aziende fornitrici di tutta Italia con cui era in contatto. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, i dipendenti avevano iniziato una colletta pensando proprio ai due giovani Bongini, ma i ragazzi hanno scelto di usare i soldi per acquistare il macchinario e donarlo alle persone che il loro babbo vedeva tutti i giorni. Il defibrillatore e la targa sono stati posizionati durante una cerimonia a cui hanno partecipato i dipendenti della Cooperativa, la presidente Simonetta Radi e il vice presidente Massimo Favilli. I due ragazzi, accompagnati dalla loro mamma Laura e dalla nonna paterna Ermanna, sono stati accolti con calore e ringraziati da tutti per il pensiero ammirevole che hanno avuto.

Condividi:

Riproduzione riservata ©