Donato dalla famiglia al Vescovado un quadro del pittore Di Giorgio

Il vescovo Giusti: "Quest'opera mi ha colpito subito, in particolare il suo andare oltre ciò che si vede. Il colore pastello domina su tutto e dà una sensazione di pace e serenità. Ringrazio infinitamente la famiglia Di Giorgio e mi auguro che molte persone, turisti e cittadini, vengano a visitare il nostro museo"

di Sofia Mignoni

La famiglia del pittore Giorgio Di Giorgio, viareggino, ha donato al museo della Diocesi un quadro dell’artista. Il quadro “torna a casa”, Di Giorgio e la sua famiglia hanno infatti vissuto per diversi anni a Livorno. “Quest’opera mi ha colpito subito – spiega il vescovo Giusti – in particolare il suo andare oltre ciò che si vede. Il colore pastello domina su tutto e dà una sensazione di pace e serenità. Ringrazio infinitamente la famiglia Di Giorgio e mi auguro che molte persone, turisti e cittadini, vengano a visitare il nostro museo”. La moglie Giovanna: “Giorgio viveva di pittura e poesia”. La figlia Francesca: “Questa è l’opera per eccellenza della mostra, esalta tutti i valori di mio padre. E la lettura data da sua Eccellenza del quadro ci ha commosso”. Monsignor Giusti ha inoltre presentato due opere d’arte, presenti anch’esse nel museo diocesano, realizzate dall’artista Fulvio Di Lazzaro.

Condividi:

Riproduzione riservata ©