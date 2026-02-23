Donato un nuovo remergometro al Palio Marinaro

Lo ha consegnato la Cooperativa Itinera al presidente De Martino grazie al progetto “Festa - Interreg Marittimo Italia/Francia”. Sarà utilizzato nelle attività di Scuole in barca. Presente alla consegna una delegazione di studenti del Nautico

di Giulia Bellaveglia

Consegnato da Cooperativa Itinera all’Asd Palio Marinaro un nuovo remergometro grazie al progetto “Festa – Interreg Marittimo Italia/Francia”. Sarà utilizzato nelle attività di Scuole in barca in collaborazione con l’istituto nautico Cappellini per alcune ore di scienze motorie da svolgere nella sezione nautica del Palio Marinaro rafforzando così il legame tra tradizione remiera, città e nuove generazioni. “Per noi lavorare con gli studenti è pane quotidiano – spiega Michele De Martino, presidente del comitato organizzatore Palio Marinaro – E avere attrezzature adeguate come questa è davvero importante”. Il progetto Festa ha visto la gara remiera tra i protagonisti di un percorso volto a rendere le manifestazioni tradizionali più sostenibili sotto il profilo ambientale, sociale ed economico. “Il Palio – ha sottolineato Valentina La Salvia della Cooperativa Itinera – è stato oggetto di un lavoro di verifica sulla qualità e sulla sostenibilità, con l’idea di trasformare le feste in attrattori turistici”. “La valorizzazione delle tradizioni remiere – aggiunge l’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo – è stata una degli indirizzi su cui abbiamo lavorato fin dall’inizio. Il lavoro di Itinera, insieme alla promozione del Comune e all’impegno del comitato organizzatore, ha dato a questo idea una dimensione internazionale. E se pensiamo che i turisti francesi sono oggi il secondo segmento di presenze a Livorno, subito dopo quello tedesco, non possiamo che esserne felici”.

