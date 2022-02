Donne digitali, webinar gratuiti su comunicazione e lavoro online. Iscrizioni aperte

Quattro appuntamenti a partire da lunedì 7 febbraio. Per iscrizioni trovate il link nell'articolo. Per info: 348.2302066, mail [email protected]

Comunicare, vendere e lavorare on line sono argomenti che hanno preso sempre più forza in questi ultimi mesi di convivenza con la pandemia, ed è per questo che conoscere il funzionamento ed i segreti del mondo digitale è sempre più strategico per una impresa. “Donne Digitali” è il titolo di un ciclo di webinar gratuiti su queste tematiche rivolti a tutte le donne imprenditrici, organizzato da CNA Impresa Donna. “Il tema del digitale è uno dei temi imprescindibili nell’imprenditoria odierna – spiega Valentina Bonaldi, coordinatrice di CNA Impresa Donna – essendo uno dei principali canali di comunicazione e di promozione sia verso i clienti attuali che quelli da raggiungere. Ma non solo, perché oggi anche parte del lavoro può spostarsi on line attraverso nuovi strumenti di gestione. Ed è per questo che le imprenditrici del comitato hanno chiesto sull’argomento un approfondimento professionale da aprire a tutte le altre donne impegnate nelle aziende del territorio. Gli incontri si svolgeranno tutti i lunedì di febbraio e saranno dedicati a diversi temi ed agli strumenti più utili a creare un’adeguata presenza online per la propria impresa. Nello specifico il ciclo si articolerà in quattro appuntamenti a partire da lunedì 7, tutti con orario 11.30 – 12.30, su “Come avere una presenza digitale nel 2022: tutti gli strumenti del web”, “Social media marketing: cosa funziona sui social e come farsi notare”, “Come avere un sito web performante” e gli “Strumenti per la gestione del lavoro online”.

Relatrice degli incontri sarà Alessandra Renai, Social & Marketing Strategist di 6EMME Studio. È possibile iscriversi ad uno o tutti gli appuntamenti tramite il modulo presente a questo link: https://forms.gle/cUy7GN3atRQHmPHL7

Per maggiori informazioni è possibile contattare Valentina Bonaldi al 3482302066 oppure via mail all’indirizzo [email protected].