Dopo 20 anni torna a Livorno, su Fb saluta Vicarello: “Grazie di cuore”

Federica, soprannominata dagli abitanti "la bionda di Vicarello che corre", saluta il paese dove ha vissuto per 20 anni pubblicando un post sulla pagina Fb Sei di viarello se...

Dopo 20 anni torna ad abitare a Livorno e lasciando il paese in cui ha vissuto dall’età di 28 anni decide di salutarlo sulla pagina Fb Sei di viarello se… Protagonista dell’originale iniziativa è Federica, livornese di 48 anni. L’idea di salutare via social nasce dal fatto che a Vicarello Federica, sportiva di natura, ha scoperto e coltivato la passione per la corsa. Una passione che involontariamente le ha permesso di farsi conoscere dagli abitanti che per anni, sole pioggia o vento, l’hanno vista andare su e giù per le strade e le campagne. “Tanto da diventare per tutti “la bionda di Vicarello che corre” aggiunge la donna, che ringraziamo per la disponibilità. “Ho pensato quindi – prosegue la 48enne – a questa sorta di saluto allargato per ringraziare e salutare anche coloro che, pur non conoscendo nemmeno il mio nome e penso soprattutto ai nonnetti, hanno avuto per me sempre parole gentili. Grazie di cuore a tutti. Seppur con la fatica iniziale di chi va a vivere in un posto che non conosce, nel tempo sono stata bene. Mi sono sentita a casa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©