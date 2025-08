Dopo 41 anni nell’Arma, il luogotenente Menchella lascia il servizio attivo

Storico volto del Comando Provinciale di Livorno, ha guidato il Nucleo Informativo con discrezione e professionalità per quasi 28 anni. Oltre 40 anni di servizio e numerosi riconoscimenti al merito.

Dopo quarant’anni e nove mesi al servizio dell’Arma dei Carabinieri, il Luogotenente Carica Speciale Pier Luigi Menchella lascia ufficialmente il servizio attivo. Un traguardo straordinario per uno dei volti storici del Comando Provinciale di Livorno, dove ha rappresentato un solido punto di riferimento per colleghi e superiori.

Arruolato nel novembre del 1984, Menchella ha iniziato la sua carriera come Carabiniere presso la Stazione di Viareggio (LU), dove ha prestato servizio per due anni. Dopo aver superato il concorso da Sottufficiale nel settembre 1986, ha frequentato la Scuola Marescialli di Velletri, completando la formazione nel giugno 1988.

Da lì, l’assegnazione in Sardegna, dove ha lavorato per cinque mesi presso la Stazione Carabinieri di Mamojada (NU). In seguito, è stato trasferito in provincia di Oristano, prima alla Stazione di Cabras, dove è rimasto due anni come Sottufficiale in Sottordine, e poi alla Compagnia di Oristano, con il ruolo di Capo Equipaggio al Nucleo Operativo e Radiomobile, alternando periodi di aggregazione alla Stazione.

Nel gennaio del 1995, il trasferimento a Livorno: per tre anni ha ricoperto l’incarico di Vice Comandante del Nucleo Tribunali Traduzioni e Scorte della Compagnia, per poi essere destinato, nell’ottobre 1997, al Nucleo Informativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale, dove ha prestato servizio per quasi 28 anni, assumendone la guida nel febbraio 2022.

Laureato in Scienze dell’Amministrazione, con un curriculum da operatore giudiziario, il Luogotenente Menchella ha ricevuto nel corso della carriera numerosi riconoscimenti, tra cui la Medaglia Mauriziana al merito per dieci lustri di carriera e la Croce d’Oro con stelletta per i suoi 40 anni di servizio.

Durante la sua lunga permanenza a Livorno, Menchella è stato apprezzato per la sua professionalità e per la grande discrezione con cui ha sempre gestito i delicati compiti affidati al Nucleo Informativo, interfacciandosi con serietà e competenza anche con altri uffici istituzionali.

Tutto il Comando Provinciale di Livorno ha voluto rivolgergli un sentito ringraziamento e i migliori auguri per il futuro, riconoscendone il valore umano e professionale che ha lasciato un segno profondo in tutta l’organizzazione.

