“Dopo 50 anni vi salutiamo”. Chiude L’Eliografica New

"Un pezzo della vostra vita è passato anche da qui. Grazie a tutti. Con affetto e riconoscenza". Il negozio saluta i suoi clienti. Una storia iniziata con il ciclostile e cresciuta insieme all'evoluzione della stampa, tra eliocopie, maxi copie, progetti tecnici e generazioni di livornesi

A fine mese, il 31 agosto, la saracinesca della Eliografia New in via Fiume si abbasserà per l’ultima volta. La storia comincia con Bruno Demi, nonno della famiglia, quando il negozio nasce come copisteria e il lavoro passa ancora dal ciclostile. Nel tempo l’attività ha saputo trasformarsi e trovare una propria identità, diventando soprattutto un punto di riferimento per professionisti, ingegneri, architetti e geometri. Dai disegni ai piani regolatori, dai progetti alle grandi stampe, il negozio ha seguito l’evoluzione della tecnologia passando dalle eliocopie alle maxi copie fino alle stampe da CAD. Un cambiamento continuo, nel tentativo di restare al passo con un mondo che cambiava rapidamente. E intorno a quelle macchine è cresciuta anche una comunità. Ci sono stati i ragazzi che arrivavano in motorino con i disegni da stampare, le persone in fila davanti alla porta, le richieste dell’ultimo minuto e i lavori da preparare anche fuori dall’orario abituale. Ma soprattutto ci sono state le persone. Perché L’Eliografica New non è mai stata soltanto un’attività commerciale: chi entrava era prima di tutto un ospite. E tra una fotocopia e una stampa c’era sempre spazio per una confidenza, una chiacchiera, una parola.

Poi il mondo è cambiato. Il digitale ha progressivamente modificato il modo di lavorare, studiare e comunicare. La necessità di stampare si è ridotta e, anno dopo anno, mantenere aperta l’attività è diventato sempre più difficile. E così è arrivata una decisione dolorosa ma inevitabile. L’annuncio è stato affidato ai social con parole semplici e cariche di emozione: “Dopo 50 anni, ci salutiamo“. Un messaggio rivolto soprattutto a quei clienti che nel corso dei decenni sono diventati parte della storia del negozio. “Cinquant’anni sono tanti – prosegue il saluto – Sono generazioni di studenti che sono passati da noi per un quaderno dell’ultimo minuto, professionisti che hanno trovato sempre la carta giusta, famiglie che ci hanno scelto anno dopo anno. Un pezzo della vostra vita è passato anche da qui. Grazie a tutti. Con affetto e riconoscenza“.

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