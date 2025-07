Dove “abita” la patrona della Toscana? WikiPedro torna a Livorno

immagine tratta dal video

Dopo il video girato a Capraia nel settembre 2023, il blogger fiorentino dedica un video alla Madonna di Montenero e nel primo commento si lascia andare ad una "dichiarazione di amore" per la nostra città

Dove “abita” la patrona della Toscana? WikiPedro torna a Livorno, dopo il video girato a Capraia nel settembre 2023, e lo fa con un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Fb da oltre 300.000 follower dedicato alla Madonna di Montenero lasciandosi andare, tra virgolette, ad una “dichiarazione di amore” per la nostra città: “Un luogo speciale in una città che non ha senso, Livorno è così… è tutto il contrario di tutto ma la amo alla follia ed è forse l’unica città del mondo dove vivrei fuori Firenze”. Nel video in questione, pubblicato il 25 luglio, 3.6k like, il blogger fiorentino Pietro Resta conclude dicendo che “se conoscevi Livorno solo per il mare, 5e5 e cappuccino al vetro sappi che da oggi la puoi conoscere anche per la Madonna di Montenero”. E poi ci ripensa e chiosa invitando a non “bere il cappuccino al vetro altrimenti non “pigliate” nemmeno la funicolare e mi costringete a tifare per il Pisa”.

