Downburst intorno alle 12 a Livorno e Tirrenia. Il bollettino delle prossime ore

Nella foto di Lorenzo Catania, scattata da Castellaccio, che ringraziamo per la disponibilità, il downburst intorno alle 12

Il meteorologo Lorenzo Catania: "Il downburst solleva vento forte, come può fare una tromba d'aria, ma è un fenomeno opposto e molto più esteso ed è provocato dal temporale che come un grosso gavettone, in questo caso al largo nell'arcipelago, scarica la quantità di acqua e ghiaccio che ha all'interno". Il tempo è in lieve miglioramento dalle 16. Il bollettino della Protezione civile del Comune

Il temporale e il downburst si sono dissolti. Il tempo è in lieve miglioramento dalle 16.

Downburst intorno alle 12, poi il miglioramento a metà pomeriggio

E’ in corso quello che in gergo viene chiamato downburst, l’effetto del temporale. A farlo sapere è il meteorologo Lorenzo Catania, che ringraziamo per la disponibilità, contattato da QuiLivorno.it. “Solleva vento forte, come può fare una tromba d’aria, ma è un fenomeno opposto e molto più esteso ed è provocato dal temporale che come un grosso gavettone, in questo caso al largo nell’arcipelago, scarica la quantità di acqua e ghiaccio che ha all’interno. Segnalo che il temporale è molto esteso: parliamo di un raggio di 50-60 km: da Livorno a Carrara, grosso modo, passando per Tirrenia. Se il vento, che ha raggiunto gli 80 km/h circa registrati ai Piloti, dovesse calare la pioggia potrebbe arrivare sulla costa”. Il tempo è cambiato in un attimo intorno alle 12 e ha costretto molti bagnanti a trovare riparo in attesa di un miglioramento che permetterebbe di salvare il Ferragosto.

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE. SALVETTI SU FB: “MASSIMA PRUDENZA”

La Protezione Civile comunale sta monitorando dalle ore 11.00 circa la situazione meteo, per via di una cella temporalesca al largo della Gorgona che ha portato elevate fulminazioni e vento teso in mare. Alle 12.15 è uscito il bollettino di valutazione delle criticità emesso dalla Protezione Civile Regionale che pur collocando tutta la Toscana in zona verde, escluse le isole per la quale indica criticità gialla, indica possibilità di pioggia su tutta la regione e nel dettaglio:

PIOGGIA: fino alle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì, possibili temporali sull’Arcipelago e sulla costa centro-settentrionale con cumulati fino a 30 mm. Nel pomeriggio e nella prima parte della serata di oggi, giovedì, e di domani, venerdì, possibilità di locali temporali nelle zone interne. Cumulati medi non significativi e massimi puntuali fino a 10-20mm oggi e 20-30 mm domani.

TEMPORALI: fino alla prima parte del pomeriggio di oggi possibili temporali forti sull’Arcipelago in parziale estensione alle zone litoranee. Nel pomeriggio e nella prima parte della serata di oggi, giovedì, e di domani, venerdì, possibilità di locali temporali nelle zone interne. Colpi di vento e grandinate solo occasionali. Quindi, data la situazione di elevata incertezza, nonostante l’indicazione di “verde”, la Protezione civile comunale continuerà il monitoraggio fino al perdurare dell’evento meteo in corso.

