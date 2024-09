DSBPGoverance, un progetto per migliorare le competenze digitali della Provincia

Il 24 settembre, alle ore 10, a Palazzo Granducale, i contenuti del progetto finanziato dal programma europero Interreg Europe saranno presentati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali. La attività coinvolgeranno anche i comuni del territorio con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini

Accrescere le competenze digitali dei dipendenti pubblici per migliorare i servizi ai cittadini è l’obiettivo del progetto DSBPGoverance, finanziato dal programma europero Interreg Europe. In questo ambito la Provincia, partner al progetto, attiverà una serie di attività che vedranno coinvolti i comuni del territorio, per sviluppare azioni locali finalizzate ad una maggiore efficienza nella progettazione e nell’erogazione dei servizi pubblici digitali. Il 24 settembre, alle ore 10, a Palazzo Granducale, il contenuti del progetto DSBPGoverance saranno presentati ai rappresentanti delle amministrazioni comunali. Le competenze digitali nella pubblica amministrazione sono spesso confuse con la mera scelta degli strumenti informatici o telematici mentre, al contrario, sono un aspetto essenziale che riveste gran parte del lavoro quotidiano dei dipendenti pubblici a tutti i livelli dell’organizzazione.

Il progetto DSBPGoverance si inserisce nel percorso dell’Unione Europea per il decennio digitale, che mira al traguardo della digitalizzazione del 100% dei servizi pubblici entro il 2030. Un obiettivo arduo per la maggior parte delle amministrazioni locali, grandi e piccole. Per questo la Provincia, che è sempre più ente di riferimento come Casa dei Comuni, si è attivata per partecipare a questo importante progetto, con l’obiettivo di fornire anche ai comuni la possibilità di accedere alle opportunità di formazione e scambio di esperienze offerte in questo ambito molto complesso. Oltre alla Provincia di Livorno, gli altri partner del progetto DSBPGoverance sono: Ministry of the Wallonia-Brussels Federation, lead partner (Belgio); Brasov County Council (Romania); Eclap de Castilla y Leon (Spagna); Riga Planning Region (Lettonia); Città di Parigi (Francia).

La sfida comune, tenuto conto dei diversi livelli di implementazione delle competenze digitali tra i vari partner, sarà quella di sviluppare un quadro di riferimento condiviso, tramite lo scambio di esperienze tra le regioni, identificando, documentando, analizzando e trasferendo le buone pratiche, con l’obiettivo di migliorare l’approccio allo sviluppo dei servizi digitali, agli strumenti adottati e al loro corretto e proficuo utilizzo da parte dei dipendenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©