Due architetti livornesi conquistano il Premio Architettura Toscana 2026

Foto a cura di Jacopo Carli

Valentina Pieri e Luca Barontini, tra i soci di Eutropia Architettura, vincitrice nella categoria dedicata agli spazi pubblici e alla rigenerazione urbana con il progetto “Da piazza a piazza” realizzato a Certaldo

Ci sono anche due firme livornesi dietro uno dei progetti di rigenerazione urbana premiati in Toscana. Valentina Pieri e Luca Barontini, due dei sei soci di Eutropia Architettura, festeggiano la vittoria del Premio Architettura Toscana 2026 nella categoria “Spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione”. A convincere la giuria è stato il progetto “Da piazza a piazza”, realizzato per il Comune di Certaldo, frutto di un percorso di trasformazione urbana sviluppato tra il 2017 e il 2026. Un riconoscimento che valorizza anche il contributo di professionisti livornesi capaci di misurarsi con una sfida centrale per le città contemporanee: ripensare gli spazi pubblici non come semplici luoghi di passaggio, ma come elementi in grado di creare relazioni, rafforzare l’identità urbana e migliorare la vita quotidiana delle comunità.

Una città ricucita attraverso l’architettura – Il progetto nasce dall’esigenza di mettere in relazione le diverse anime di Certaldo, dall’antico borgo medievale arroccato sulla collina alla città bassa, cresciuta secondo una struttura urbana più regolare. Il collegamento tra questi due sistemi è rappresentato da via Roma, diventata la spina dorsale di un intervento diffuso che coinvolge anche via XX Settembre, via II Giugno e piazza Boccaccio, oltre a piazza dei Macelli.

L’obiettivo non è stato semplicemente riqualificare singole piazze o strade, ma costruire una rete di spazi connessi, riconoscibili e coerenti, attraverso un progetto capace di rispettare le stratificazioni storiche e architettoniche della città. La pavimentazione in pietra, caratterizzata da fasce rosate e grigie, crea un linguaggio comune tra i diversi luoghi, mentre gli elementi di arredo urbano in acciaio corten – dalle sedute ai lampioni, fino ai cestini e ai totem informativi – accompagnano il percorso e ne rafforzano la continuità.

Tra gli interventi rientra anche la trasformazione di piazza dei Macelli, nata da un concorso per un parcheggio pubblico e reinterpretata come una piazza lineare, capace di collegare gli ex Macelli al tessuto urbano. Il nuovo Centro Civico, ricavato dall’ex stamperia e rivestito in laterizio, completa il dialogo tra architettura contemporanea e identità storica.

Il contributo livornese a un progetto interdisciplinare – Eutropia Architettura ha lavorato insieme a Guicciardini e Magni, Filoferro architetti e a un ampio gruppo interdisciplinare. Il risultato è una strategia che supera la somma dei singoli interventi, puntando a moltiplicarne il valore collettivo. Per Valentina Pieri e Luca Barontini, soci livornesi dello studio, il premio rappresenta un importante riconoscimento professionale all’interno di un progetto che mette al centro il rapporto tra architettura, paesaggio e comunità. Una visione nella quale rigenerare significa soprattutto creare legami: tra luoghi, epoche e persone. E nella quale lo spazio pubblico torna a essere non soltanto il contenitore della vita urbana, ma uno dei suoi principali protagonisti.

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