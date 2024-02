Due attraversamenti pedonali rialzati in via Goito

Richiesti dai residenti anche durante un incontro con Consiglio di zona, si trovano uno all'altezza dell'incrocio con via Sette Santi e l'altro in prossimità dell'incrocio con via dell'Ambrogiana

Dopo l’installazione dello speed display in via Mondolfi e la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati in viale della Libertà, sono stati realizzati due attraversamenti pedonali rialzati in via Goito: uno all’altezza dell’incrocio con via Sette Santi e l’altro in prossimità dell’incrocio con via dell’Ambrogiana: “Sono stati richiesti dai residenti anche durante un incontro con Consiglio di zona” spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello.

