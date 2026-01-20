Due coppie livornesi in tv a Cortesie per gli ospiti
Immagine tratta dalla puntata di stasera
Silvia e Lorenzo e Francesca e Martina sono state le coppie di livornesi protagoniste della puntata di stasera su Real Time
Silvia e Lorenzo e Francesca e Martina sono stati i livornesi protagonisti stasera a Cortesie per gli ospiti su Real Time. Francesca e Martina l’hanno spuntata 22 a 20. Le due donne hanno ottenuto 7,5 nelle categorie Food e Home Style e 7, a parimerito, su Lifestyle. La trasmissione mette a confronto due coppie di concorrenti che si sfidano nell’arte dell’ospitalità, organizzando una cena perfetta per impressionare sia gli avversari che una giuria di esperti. Durante ogni puntata, i partecipanti vengono valutati su tre aspetti fondamentali: cucina, mise en place e bon ton. Questa sera la puntata è stata ambientata a Livorno: un’occasione per scoprire non solo chi è stato il miglior padrone di casa, ma anche le bellezze e le specialità della città labronica.
