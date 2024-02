Due delfini a due miglia dalla costa

Fermo immagine dal tratto dal video del lettore che ringraziamo. Potete visualizzare il video in fondo all'articolo

"E' stato uno spettacolo". Poche ma significative parole quelle dell'autore del video

“E’ stato uno spettacolo”. Poche ma significative parole quelle dell’autore del video girato a due miglia dalla costa mentre stava pescando martedì 30 gennaio. “Mi trovavo – spiega – all’incirca davanti al moletto di Ardenza, poco oltre le navi in attesa di entrare in porto. Il mare era perfetto e in quella condizione di assoluto silenzio ho sentito rumori nell’acqua poi mi sono accorto che si trattava di delfini. Non sembravano spaventati”.

