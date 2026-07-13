Due dipendenti dell’ospedale derubate nello stesso giorno

Ieri sera un'altra dipendente ha preferito contattare le forze dell'ordine prima di raggiungere da sola la propria auto, anche alla luce di quanto accaduto alle colleghe

Venerdì 10 luglio due dipendenti della Usl Toscana nord ovest, appartenenti allo stesso reparto, hanno subito due distinti episodi di furto. Nel primo caso è stato rubato un motorino parcheggiato all’interno dell’ospedale lato via della Meridiana. Nel secondo, invece, è stata presa di mira un’auto parcheggiata nel parcheggio di via della Meridiana, dalla quale sono stati sottratti alcuni effetti personali. Nella serata di ieri 12 luglio, inoltre, un’altra dipendente, notando la presenza di due persone ritenute sospette nel parcheggio, ha preferito contattare le forze dell’ordine per raggiungere il posto di lavoro, anche alla luce di quanto accaduto alle colleghe. Gli episodi hanno contribuito ad accrescere l’attenzione tra il personale che frequenta quotidianamente la zona.

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