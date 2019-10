Due foto club livornesi inseriti tra i 20 migliori al mondo

Si tratta del Gruppo Fotografico DLF del presidente Massimo Lucarelli e del Circolo Scarronzoni d'Italia di Paolo Bonciani

Il Gruppo Fotografico DLF Livorno ha ottenuto per il terzo anno consecutivo, un importante riconoscimento internazionale vincendo una medaglia d’oro al Trieremberg, famoso concorso mondiale. Il Gruppo Fotografico è stato di nuovo inserito tra i 20 migliori foto club al mondo, due solamente in Italia, ed entrambi a Livorno: l’altro è infatti il circolo Scarronzoni d’Italia di Paolo Bonciani.

Una delegazione del gruppo, guidata dal presidente Massimo Lucarelli, ha ritirato l’ambito premio a Linz (Austria), durante una elegante serata di gala, alla presenza di molti fotografi provenienti da ogni parte del mondo.

Questa vittoria, come lo è stata per le prime due, sarà certamente di stimolo alle giovani leve del gruppo per aumentare le proprie conoscenze, e ai soci anziani, di esperienza e non di età, per divulgare ancora di più l’arte della fotografia.