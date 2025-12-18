Due giornate aperte all’oasi Mici di Strada

I volontari dell’associazione Anpana, che gestiscono l’Oasi, invitano tutti sabato 20 e domenica 21 a conoscere i loro meravigliosi ospiti molti dei quali in attesa di una famiglia che li adotti

L’Oasi felina “Mici di Strada” di piazza Barriera Garibaldi 7 apre le porte alla cittadinanza in occasione delle festività natalizie. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle ore 11.00 alle 17.00, si terranno le speciali “Giornate Aperte”, durante le quali sarà possibile visitare la struttura. I volontari dell’associazione Anpana, che gestiscono l’Oasi, invitano tutti a conoscere i loro meravigliosi ospiti a quattro zampe, molti dei quali in attesa di una famiglia che li adotti. Sarà l’occasione per sostenere il progetto e per trovare idee per regali natalizi solidali, come il tradizionale “Calendario dei gatti”, contribuendo così a regalare un Natale più sereno agli amici felini. “A tutti i volontari e le volontarie rivolgo un sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano prestato, assicurando cibo, cure e amore ai mici ospiti della struttura”, ha commentato la Vicesindaca con delega alla Tutela e al benessere degli animali Libera Camici, ricordando l’importanza di sostenere un progetto prezioso e importante per la città. Autorizzata dall’Azienda USL – Dipartimento Veterinario e di proprietà comunale, l’Oasi sorge in un parco della Guglia, in locali adiacenti all’ex deposito della Polizia Municipale. Composta da due stanze dotate di tutti i servizi, da marzo 2024 la struttura offre un rifugio temporaneo a gatti feriti, malati, in attesa di sterilizzazione, gatte prossime al parto e felini bisognosi di un periodo di degenza. L’obiettivo è quello di accudirli con amore e professionalità, in attesa del loro ricollocamento nella colonia di provenienza o, meglio ancora, dell’adozione da parte di privati. La struttura è gestita dall’associazione Anpana attraverso un patto di collaborazione sottoscritto con l’Amministrazione Comunale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©