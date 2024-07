Due giorni carichi di emozioni nel ricordo di Lorenzo

Il 16 luglio i fuochi d’artificio al Moletto di Antignano. Il 17 luglio una partita di calcio al campo Magnozzi e il corteo con lancio di lanterne, al Moletto di Antignano, assieme alla sorella Alessia e ai cugini Virginia e Giacomo. Sono stati due giorni carichi di emozioni per i familiari e gli amici di Lorenzo, scomparso a 20 anni nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2023. Due giorni intensi culminati nel pomeriggio del 17 luglio con un breve corteo dal luogo dell’incidente, via Pendola, al Moletto di Antignano dove sono state rilasciate le lanterne e dove a maggio, per ricordare “Pippi”, com’era soprannominato il giovane, gli amici hanno organizzato un torneo di biliardino in occasione del giorno del suo compleanno.

