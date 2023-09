Due giorni di casting per comparse in alcune scene a Livorno di un film

Per alcune scene corali di un film prodotto dalla The Apartment che si gireranno a Livorno tra poche settimane in 2 giorni lavorativi si cercano uomini e donne dai 18 ai 55/60 anni per il ruolo di figurazioni. Il casting in presenza si effettuerà al Teatro Goldoni (entrata portineria Via Meyer 57) giovedì 7 settembre dalle 9 alle 19 e venerdì 8 dalle 9 alle 13.30. Se scelti, si legge in un comunicato stampa, il lavoro sarà retribuito come da CCNL (contratto collettivo nazionale del lavoro). Il casting è precluso ai dipendenti della pubblica amministrazione e ai pensionati con formula Quota 100.

