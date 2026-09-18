Due giorni per Igor: al Picchi e al raduno di Operazione Nostalgia

Foto Andrea Masini

Due appuntamenti, un unico abbraccio. Il 24 settembre, giorno in cui avrebbe compiuto 59 anni, la partita allo stadio Picchi tra le vecchie glorie di Livorno e Bari; il 26 il Raduno allo stadio di Ancona celebrerà Protti insieme a Baresi. Non mancheranno le maglie celebrative e tanta solidarietà

Ci sono calciatori che smettono di giocare, ma non smettono mai di appartenere alla propria gente. Igor Protti è uno di questi. E nei prossimi giorni saranno addirittura due gli appuntamenti attraverso i quali il mondo del calcio tornerà a stringersi attorno alla memoria dell’ex capitano amaranto. Il primo appuntamento sarà proprio a Livorno, giovedì 24 settembre, giorno in cui Igor avrebbe compiuto 59 anni. Lo stadio Armando Picchi sarà il teatro del Protti Day, una giornata che unirà memoria, calcio e solidarietà. Alle 18 è prevista la cerimonia di intitolazione di “Largo Igor Protti”, nell’area antistante l’ingresso principale dello stadio. Alle 20.30 sul terreno del Picchi scenderanno in campo le Vecchie Glorie del Livorno e la Asd Bari 93, associazione che riunisce numerosi ex protagonisti della formazione biancorossa. Una partita speciale, con tanti volti che appartengono alla storia di Igor: per il Livorno sono attesi, tra gli altri, Cristiano e Alessandro Lucarelli, Giorgio Chiellini, Fabio Galante, Marco Amelia, Gennaro Ruotolo e Alessandro Diamanti; dall’altra parte ci saranno alcuni dei compagni di Protti nella sua esperienza barese, come Marco Materazzi, Sandro Tovalieri, Massimo Alessio, Gaetano Fontana, Nicola Amoruso, Nicola Ventola, Emiliano Bigica e Marco Barone. Non sarà però soltanto una serata dedicata ai ricordi. Il ricavato dell’amichevole sarà devoluto in beneficenza a sostegno di iniziative, enti e associazioni del territorio livornese, trasformando così il ricordo di Protti in qualcosa di concreto per la città che lo ha adottato e che lo ha eletto per sempre a uno dei propri simboli. Per l’occasione le Vecchie Glori e l’ASD Bari 93 hanno presentato una maglia celebrativa da indossare durante la partita. Due giorni dopo, sabato 26 settembre, il nome di Protti tornerà protagonista anche ad Ancona, all’interno del Raduno di Operazione Nostalgia allo Stadio del Conero ad Ancona. Una festa dedicata al grande calcio degli anni Novanta e Duemila, con quaranta campioni pronti a tornare in campo, da Gianluigi Buffon a Dida, da Alessandro Costacurta a Paolo Di Canio, da Luca Toni ad Antonio Di Natale, passando per Aldair, Ganz, Ventola e tanti altri. Il programma prevede l’apertura del Fan Village alle 10.30, i cancelli dello stadio alle 18, il riscaldamento alle 19 e il calcio d’inizio alle 20. Anche qui, però, in mezzo alla nostalgia per il calcio che fu ci sarà uno spazio speciale per Igor Protti e per un altro campione recentemente scomparso, Franco Baresi. Durante il riscaldamento tutti i calciatori presenti indosseranno una maglia commemorativa personalizzata con nome e numero dei due campioni. Al termine della partita, quelle stesse maglie saranno messe all’asta, ciascuna accompagnata da una patch firmata dal giocatore che l’ha indossata. Il ricavato sarà destinato alla Fondazione Ospedale Salesi ETS per contribuire all’acquisto di un neuronavigatore destinato alla neurochirurgia pediatrica oncologica.

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