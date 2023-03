Due guardie mediche h24, nessuna fascia oraria rimarrà scoperta

Un fermo immagine della seduta del consiglio comunale del 29 marzo in streaming

Salvetti: "La riorganizzazione coinvolge tutti i 57 punti di guardia medica regionali, a Livorno con la nuova organizzazione saranno presenti due nuovi hub di guardia medica h24 e altri due passeranno da 24 a 16 ore"

“E’ una riorganizzazione che coinvolge tutti i 57 punti di guardia medica regionali e quindi anche Livorno dove con la nuova organizzazione saranno presenti due nuovi hub di guardia medica h24 e altri due passeranno da 24 a 16 ore. Nessuna fascia oraria quindi resterà scoperta. Nel frattempo resterà attiva la guardia medica in via Venuti”. Lo ha detto il sindaco Salvetti nel corso della seduta del consiglio comunale del 29 marzo. “Il sistema sanitario toscano è riconosciuto come uno dei migliori in Toscana e deve rimanere tale senza tagli. Parleremo in Regione di questa riorganizzazione”. Queste novità dovrebbero diventare operative entro l’anno. Chiaramente ricordiamo che resta operativo il numero unico per le emergenze 112.

