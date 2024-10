Due incontri aperti ai cittadini su sicurezza del territorio e allerte meteo

Due incontri, formativi e informativi, sui lavori della messa in sicurezza del territorio e sui comportamenti in caso di allerta meteo. È questo quanto proposto per venerdì 4 e venerdì 18 ottobre negli spazi del Parco del Mulino, grazie ad un’idea del Consiglio di Zona 5 (Antignano, Ardenza-La Rosa,Castellaccio e Montenero), con il coinvolgimento Consiglio di Zona 4 (Coteto, Leccia, Sughere, Limoncino, Salviano, Scopaia, Collinaia, Valle Benedetta) in collaborazione con il Comune di Livorno. “Con l’organizzazione di questi due incontri – dice il sindaco Luca Salvetti – tocchiamo con mano la parte più virtuosa del lavoro dei Consigli di Zona, ovvero quella di proporre tematiche forti, che incidono sulla vita dei cittadini, chiedendo all’Amministrazione di collaborare per fornire la giusta informazione e per fare un qualcosa che porti un vantaggio a tutta la collettività. È accaduto proprio così con i numeri 4 e 5, che hanno proposto di fare una riflessione sul tema con particolare riferimento alle criticità legate agli eventi meteo e alla Protezione Civile”. La proposta è declinata in due momenti distinti: il primo (4 ottobre) in cui interverranno il primo cittadino, il dirigente della Pc comunale Lorenzo Lazzerini e il responsabile ufficio Pc Jacopo Tamberi per discutere dei comportamenti dei cittadini durante le allerte e della relativa gradualità dei colori che devono essere presi in carico in una maniera attenta, e il secondo (18 ottobre) con lo stesso sindaco e Lazzerini insieme all’assessora all’ambiente e Protezione Civile della Regione Toscana Monia Monni e al responsabile del Genio Civile Valdarno Inferiore Francesco Pistone in cui sarà fatto il punto della situazione sulla trasformazione della città frutto dei 110 milioni di investimento dopo l’alluvione del 2017. “I quartieri coinvolti in questi due Consigli – afferma il presidente del Consiglio di Zona 5 Marco Chimenti – hanno in comune una discreta zona collinare con rii e torrenti e che siano stati colpiti in maniera drammatica dall’alluvione del 2017. Nonostante i lavori che sono stati eseguiti il rischio zero non esiste, pertanto quello che i residenti sono capaci di fare può essere determinante per mettersi in salvo”. “Il concetto di sicurezza idraulica e idrogeologica – aggiunge la presidente del Consiglio di Zona 4 Daniela Marini – è molto cambiato negli ultimi tempi. Gli eventi sono talmente drastici e improvvisi che la consapevolezza del cittadino diventa uno dei mezzi più importanti per gestirli. Speriamo di poter proseguire in iniziative di questo stampo”. Per ulteriori informazioni 339/318.98.35.

