Due nuovi corsi di preparazione per i concorsi della Provincia di Livorno

La Provincia di Livorno ha bandito un avviso di selezione pubblica per la formazione di due elenchi di idonei da assumere nell’area degli istruttori – profilo istruttore di polizia locale nella provincia di Livorno e negli enti locali aderenti allo specifico accordo e un avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere nell’area degli istruttori – profilo istruttore amministrativo.

Come sempre la UIL FPL Livorno organizza due corsi dedicati alle figure professionali in questione.

I corsi avranno una parte comune a entrambi e proseguiranno con la parte specifica dedicata alle 2 diverse funzioni.

I docenticome sempre saranno Ufficiali della Polizia Locale di grande esperienza nel campo della formazione, così come i docenti che si occuperanno della parte amministrativa.

Le iscrizioni a entrambi i corsi termineranno il 15 luglio e dovranno raggiungere il numero minimo di 25 per la Polizia Locale e 20 per il settore Amministrativo.

Cogliere questa opportunità è fondamentale per riuscire a far parte della Pubblica Amministrazione, la UIL FPL sostiene la formazione di alto livello per raggiungere tale obiettivo.

