Due nuovi funzionari assegnati alla questura

Accolti dal questore Stellino, il commissario Gabriele Nasca e il commissario Luca Sbordone svolgeranno per i prossimi mesi il tirocinio operativo al termine del quale saranno definitivamente assegnati al loro primo incarico

Il questore Stellino ha accolto due nuovi funzionari della polizia assegnati alla questura di Livorno: il commissario Gabriele Nasca e il commissario Luca Sbordone entrambi provenienti dal 112^ Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, dando loro il benvenuto e augurando un proficuo lavoro. Sbordone è nato a Napoli 27 anni fa, nel 2020 si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Federico II” di Napoli. Dopo aver completato gli studi, ha svolto il tirocinio formativo presso il Tribunale di Torre Annunziata effettuando contestualmente la pratica forense, conseguendo altresì l’abilitazione all’esercizio della professione legale. Nasca è nato a Livorno 32 anni fa e nel 2018 si è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pisa. Dopo aver completato gli studi ha svolto il tirocinio presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze conseguendo un Master alla Luis di Roma in “Compliance e prevenzione della corruzione nei settori pubblico e privato”. Nel 2023 sono risultati vincitori del concorso per Commissari della Polizia di Stato, frequentando così il 112° corso Commissari presso la Scuola Superiore di Polizia. Entrambi nell’ambito di tale periodo formativo presso la Scuola Superiore di Polizia hanno conseguito presso l’Università La Sapienza di Roma un Master Universitario di II livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”. I due nuovi funzionari svolgeranno per i prossimi mesi il tirocinio operativo, al termine del quale saranno definitivamente assegnati al loro primo incarico.

