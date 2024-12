Due ristoratori livornesi a San Francisco entrano in Vetrina Toscana

Da sinistra Marco e Dario, che ringraziamo per la disponibilità

Il ristorante si chiama Acquolina ed è gestito dai livornesi Dario Nicotra e Marco Avila. La Regione Toscana: "Nuovi ambasciatori di prodotti e piatti che promuovono e valorizzano all'estero una regione ed un territorio unici". E' il secondo ristorante all’estero che entra a far parte del progetto

Si allarga la rete dei ristoranti targati Vetrina Toscana con il secondo ristorante all’estero. Dopo Sapori di Toscana a Manama in Bahrein, entra nel progetto di Regione e Unioncamere Toscana Acquolina a San Francisco. Nei giorni scorsi l’entrata ufficiale avvenuta nell’ambito della missione istituzionale in corso in California con la seconda edizione di Toscana Tech on the road e l’apertura della mostra Genio Toscano. Oltre all’assessore a economia e turismo Leonardo Marras sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il Console Generale a San Francisco Sergio Strozzi ed i consiglieri della delegazione toscana: Vincenzo Ceccarelli, Cristina Giachi, Lucia De Robertis, Elena Meini, Marco Landi e Diego Petrucci. “Ci apprestiamo a festeggiare i venticinque anni di Vetrina Toscana – ha commentato l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – un’idea lungimirante avviata insieme a Unioncamere, simbolo dell’enogastronomia toscana, della sua cultura e tradizioni. È passato quasi un anno dalla prima affiliazione estera con il ristorante in Bahrein ed è una grande soddisfazione vedere la rete del progetto ampliarsi. Nuovi ambasciatori di prodotti e piatti che promuovono e valorizzano una regione e un territorio unici”. Situato di fronte al suggestivo Washington Park e alla Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, il ristorante è gestito da due livornesi: Dario Nicotra e e lo chef Marco Avila. Come si legge in un comunicato, il primo arriva a San Francisco nel 2010 per lavorare nel mondo della finanza, ma ben presto la sua passione per la ristorazione lo spinge ad aprire, cinque anni più tardi, Acquolina. Nel 2017 i due si incontrano a Livorno, si crea un legame ed Avila decide di seguire Nicotra negli Usa per portare l’essenza di una vera trattoria toscana a North Beach, la piccola Italia della California. Oggi Dario e Marco gestiscono due locali: Acquolina e Modì e a gennaio apriranno il terzo.

