Due sconosciuti si fermano ad aiutarla dopo la caduta: “Grazie per la vostra gentilezza”

Una ragazza si ferma con l’auto, poi un uomo la aiuta a rialzare la bici con una battuta

Una caduta può trasformarsi in una disavventura, ma a volte sono la gentilezza e la disponibilità di chi si ferma ad aiutare a fare la differenza. È quello che è successo a Elisa, che ringraziamo per la disponibilità, protagonista di una caduta in viale Petrarca poco dopo l’ospedale. “Ho fatto un bel volo con la bici elettrica”, racconta. Ma proprio nei momenti di difficoltà sono arrivate due persone a darle una mano. Una ragazza, che transitava in auto, si è fermata e dal finestrino le ha chiesto se fosse tutto a posto. “Mi sono guardata e ho detto: pare di sì”. Poco dopo è arrivato un signore che, con grande calma e gentilezza, l’ha aiutata a tirare su la bicicletta. Poi le ha detto quasi sottovoce una frase che Elisa non ha dimenticato: “Succede anche ai migliori”. Una semplice frase che, in un momento tutt’altro che piacevole, è riuscita a strapparle un sorriso. “Mi ha veramente fatto sorridere. Non ci vuole molto, io sorrido sempre, ma lui è stato particolarmente ganzo” prosegue la donna, che ha voluto condividere la sua esperienza soprattutto per ringraziare le due persone che si sono fermate. La caduta, fortunatamente, non ha avuto conseguenze più gravi anche se Elisa ha riportato escoriazioni ai gomiti e ai palmi delle mani e un polso slogato. “Comunque mi è andata bene; poteva andare peggio”. E adesso c’è anche un motivo in più per sperare in una pronta guarigione: un aereo che la aspetta.

Condividi:

Riproduzione riservata ©