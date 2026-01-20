Due tirocini formativi per giovani laureati al Museo di Storia

I due tirocini formativi sono dedicati a due importanti attività: il Centro di conservazione della biodiversità e la comunicazione web e social del Museo. Il bando è rivolto a giovani under 30, domande entro il 16 febbraio

Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo offre due opportunità di tirocinio formativo extracurriculare nell’ambito del progetto “Giovani Musei Scientifici Crescono – GiMuSCre”. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus 2021–2027, è promosso dalla Rete Toscana dei Musei Scientifici. Il Museo del Mediterraneo, che fa parte della Rete, è risultato vincitore del bando regionale finalizzato a sostenere l’ingresso di giovani laureati nel mondo del lavoro museale. L’iniziativa coinvolge alcuni tra i principali musei scientifici della Toscana ed è coordinata dal Sistema Museale dell’Università di Firenze. I due tirocini formativi attivati al Museo del Mediterraneo saranno dedicati a due importanti settori di attività: il Centro di conservazione della biodiversità e la comunicazione web e social del Museo. I tirocinanti saranno inseriti nelle attività quotidiane dell’istituzione, affiancando il personale e acquisendo competenze operative e professionali in ambito scientifico e culturale. Il percorso prevede una fase iniziale di formazione teorica non formale, della durata di un mese, che si svolgerà a Firenze con visite ai musei della Rete Toscana dei Musei Scientifici, seguita da un tirocinio di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi. Il bando è rivolto a giovani under 30, in possesso di laurea magistrale conseguita da non oltre 24 mesi, non occupati e non inseriti in percorsi di studio o formazione. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 febbraio 2026.

Avviso pubblico, modulistica e modalità di candidatura sono disponibili sul sito dell’Università di Firenze: https://www.unifi.it/it/ateneo/lavora-con-noi/reclutamento-bandi-di-concorso/tirocini-extracurricolari-6-posti-dd-402026

Per ulteriori informazioni sulle opportunità offerte dal Museo di Storia Naturale del Mediterraneo è possibile scrivere a [email protected].

Condividi:

Riproduzione riservata ©