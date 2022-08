Due tubature ko nel giro di pochi minuti. Asa e municipale al lavoro

In seguito alla rottura di un tratto di una tubazione nella piazza San Jacopo in Acquaviva, la polizia municipale ha provveduto a chiudere al traffico veicolare in via dell’Eremo e piazza San Jacopo nel tratto compreso tra il viale Italia e via della Pieve. Le strade saranno riaperte a conclusione della riparazione, momentaneamente in corso. Sul posto, oltre alla polizia municipale sono presenti i tecnici del Comune. Subito dopo si è verificata, quasi contemporaneamente, un’altra rottura in via Beppe Orlandi. Le squadre di Asa sono intervenute tempestivamente per effettuare le riparazioni. Nelle prossime ore potranno verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua in piazza San Jacopo, in via Beppe Orlandi e in via Goito. Possibili disagi anche nelle vie limitrofe ai guasti. Asa assicura la massima celerità nella risoluzione dei problemi.

Notizia in aggiornamento

