“E’ crollato davanti a me. Ho iniziato il massaggio cardiaco e l’ho rianimato”

Ringraziamo Gabriele Patetta, 50 anni, appuntato scelto dei carabinieri con qualifica speciale in forza al reparto Supporti della Seconda Brigata Mobile, e l'Arma per la disponibilità

"Stanotte sono rimasto sveglio. I ringraziamenti? Sono io che ringrazio qualcuno di più alto che ha fatto in modo che io fossi lì ieri". In ospedale, l’abbraccio con gli amici Fabrizio e Massimo poi quello con la moglie dell’uomo salvato

“Si parlava del più e del meno, mi sono allontanato un attimo, poi mi sono girato e lui è venuto verso di me come se fosse inciampato su una radice…”. Inizia così il racconto di Gabriele Patetta, che ringraziamo per la disponibilità, livornese, appuntato scelto dei carabinieri con qualifica speciale in forza al reparto Supporti della Seconda Brigata Mobile, 50 anni compiuti il 14 marzo, in servizio nell’Arma dall’agosto 1994. Da ieri, però, il suo nome è legato a un intervento svolto fuori servizio in abiti civili che va ben oltre il servizio ordinario: ha salvato la vita a un uomo colto da arresto cardiaco nell’area recintata per cani di piazza della Vittoria. Patetta, che si trovava lì con il suo cane, stava parlando con altre persone. “E’ crollato davanti a me. Allora l’ho messo prima in posizione di sicurezza su un fianco. Poi, grazie alla formazione BLSD, mi sono accorto che non respirava ed era diventato cianotico. In quel momento ho capito che si trattava di un infarto”. Senza esitazione lo ha quindi posizionato supino a terra e ha iniziato il massaggio cardiaco, applicando le manovre apprese durante gli anni di addestramento. “Ha ricominciato a respirare – prosegue – e sono andato avanti finché non ho sentito arrivare l’ambulanza”. Durante i lunghi minuti dell’intervento, una donna si è avvicinata dicendo di essere una soccorritrice e si è offerta di dargli il cambio. “Ho detto ok, anche se per fortuna la situazione era ripartita”. Successivamente, all’ospedale dove Panetta si è recato insieme ad altri amici, il cardiologo ha confermato la correttezza delle manovre, definendole decisive per salvare la vita dell’uomo. Non è stato solo un intervento tecnico, però. C’è stato anche il lato umano. Conosceva la persona soccorsa e questo ha reso tutto più intenso. “Ho cercato di mantenere il sangue freddo, mettendo a frutto gli insegnamenti da militare e da soccorritore”. Dopo l’arrivo in ospedale, ci sono stati momenti di forte emozione: l’abbraccio con gli amici Fabrizio e Massimo, poi quello con la moglie dell’uomo salvato.

La notte è stata difficile. “Ho somatizzato tutto qualche ora dopo. Sono stato sveglio, e quando cercavo di addormentarmi rivedevo la sua faccia, gli occhi spalancati, lo sguardo nel vuoto. Forse lì ho avuto un cedimento”. Anche il fisico ha risentito dello sforzo: “I miei 98 chili sono serviti tutti per il massaggio, che deve essere fatto al ritmo della canzone Stayin’ Alive, e ho ancora dolori ora” dice con un sorriso amaro, riferendosi al tempo delle compressioni. Nonostante la fatica e lo shock emotivo, resta la consapevolezza di aver fatto qualcosa di fondamentale. “È l’intervento più importante della mia carriera”. Da ieri, sta ricevendo numerosi messaggi di ringraziamento, anche da parte di persone che non lo conoscono. “Ma sono io che ringrazio qualcuno di più alto che ha fatto in modo che io fossi lì ieri”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©