E’ della Pasticceria Cristiani il secondo miglior budino di riso della Toscana

Lorenzo Cristiani

Federica Garaffa Cristiani: "Al di là del risultato, che naturalmente ci rende molto felici, c'è il piacere di confrontarsi con altri colleghi e di valorizzare un dolce semplice, legato alle nostre abitudini e alla tradizione toscana". La vittoria è andata, per un solo punto, ad una pasticceria di Compiobbi

È livornese il secondo miglior budino di riso della Toscana. La Pasticceria Cristiani ha conquistato il secondo posto alla quarta edizione del concorso “Budino di riso – Il dessert toscano”, che si è svolto il 24 novembre a Sesto Fiorentino. La competizione, inserita nel calendario di Vetrina Toscana, progetto della Regione Toscana per la promozione del turismo enogastronomico, ha coinvolto 21 pasticcerie e forni delle province di Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Livorno. Con 54 punti assegnati da una giuria di professionisti ed esperti del settore, Cristiani ha sfiorato la vittoria, classificandosi a un solo punto dalla vincitrice Pasticceria Andrea by Ruggini di Compiobbi. “Al di là del risultato, che naturalmente ci rende molto felici, c’è il piacere di confrontarsi con altri colleghi e di valorizzare un dolce semplice, legato alle nostre abitudini e alla tradizione toscana”, commenta Federica Garaffa Cristiani, presidente FIPE Confcommercio provincia di Livorno. Il budino di riso è uno di quei prodotti che accompagnano da sempre la colazione di tanti nostri clienti. Proprio nelle preparazioni più familiari si riconoscono la qualità delle materie prime, la cura delle lavorazioni e la bravura di un pasticcere. È una bella soddisfazione aver rappresentato Livorno in questa occasione”. Il riconoscimento arriva a pochi giorni da un’altra buona notizia per la pasticceria livornese, confermata anche nella XVI edizione della guida Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027 del Gambero Rosso, presentata lo scorso 19 novembre. Cristiani, presente da diversi anni nella prestigiosa pubblicazione, ha ottenuto il riconoscimento di una Torta, confermandosi tra gli indirizzi di riferimento della pasticceria artigianale italiana. Dalla presidente e dal direttore Confcom Livorno Francesca Marcucci e Federico Pieragnoli le congratulazioni a tutto lo staff della Pasticceria Cristiani per questi nuovi risultati, che si sommano a tanti premi precedenti e che testimoniano della qualità e della professionalità delle imprese del nostro territorio.

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